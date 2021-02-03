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البحرين.. استنفار أمني في المنامة بسبب جسمين غريبين

أخبار العالم العربي

البحرين.. استنفار أمني في المنامة بسبب جسمين غريبين
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات أمنية في منطقتين في العاصمة المنامة، بعد الاشتباه بجسمين غريبين، لم تحدد طبيعتهما.

ونشرت الداخلية البحرينية، تغريدة في "تويتر" حول الأمر كتبت فيها: "شرطة العاصمة": الاشتباه في جسمين غريبين أحدهما بمنطقة النعيم، والآخر في جد حفص".

وأضافت الداخلية "الفرق المختصة تنتقل للموقعين، وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة المعنية أعمال البحث والتحري".

المصدر: الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على "تويتر"

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