أستراليا تطالب قطر بتسليمها نتائج التحقيق في "تعرية" مسافرات في مطار الدوحة

أعلنت أستراليا أن الجانب القطري لم يسلمها بعد تقريرا يتضمن نتائج التحقيق في حادثة تعرض عدد من مواطناتها للفحص بطريقة مهينة في مطار الدوحة قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية اليوم الأربعاء، حسب صحيفة "غارديان": "نشعر بخيبة أمل إزاء عدم تسليم قطر إلى الحكومة الأسترالية حتى الآن تقريرا بشأن الحادثة في مطار حمد الدولي".

وأكدت الوزارة أنها لا تزال على تواصل مع السلطات القطرية بغية الحصول على آخر المستجدات بشأن الحادث.

ووقعت الحادثة العام الماضي، إذ أنزلت عدة مسافرات أستراليات من طائرة متوجهة إلى سيدني وأجبرن على خلع ملابسهن الداخلية وتعرضت بعضهن لفحوصات طبية، وذلك بعد اكتشاف رضيع متروك في حمام المطار.

وقدمت الحكومة القطرية في أكتوبر رسميا اعتذارا عما حصل في المطار وتعهدت بإطلاع الجانب الأسترالي على نتائج التحقيق في الحادثة "في المستقبل القريب".

وانطلقت في قطر الشهر الجاري تحقيقات بحق الموظفين في المطار الذين يعدون المسؤولين عن الحادثة.

المصدر: غارديان