لبنان..81 وفاة و2770 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/poy3
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 81 وفاة و2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3226، فيما إجمالي عدد الإصابات 305842.
وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 63 وفاة و2020 إصابة بالفيروس يوم أمس الاثنين.
وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 شباط، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.
المصدر: RT