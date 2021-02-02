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برلماني: هيئة الأوقاف المصرية عائق حقيقي أمام التنمية في مصر

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برلماني: هيئة الأوقاف المصرية عائق حقيقي أمام التنمية في مصر
Reuters
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قال البرلماني المصري محمود بدر، إن هيئة الأوقاف المصرية تعد عائقا حقيقيا أمام التنمية في البلاد، موضحا أن مصر ليست بحاجة لبناء المساجد بل للمستشفيات.

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وأضاف بدر خلال تواجد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في مجلس النواب: "القاهرة هي مدينة الألف مئذنة، ولكن الناس تحتاج الآن إلى بناء المستشفيات وبالتالي محتاجنها أن تكون عاصمة الألف مستشفى".

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التعقيب على بيان وزير الأوقاف: "لو جهود تجديد الخطاب الديني كانت حقيقية كانت أتت ثمارها، كانت الأموال التي تنفق على المساجد تم تخصيصها لغرف العناية المركزة والمستشفيات خاصة في ظل جائحة كورونا".

وتابع: "الناس بتموت من المرض والمساجد كثيرة، متسائلا: هل سمعنا من أئمة المساجد الحديث في صلب القضايا التي تهم الدولة المصرية؟".

وقال: "لو كانت الناس شافت وزارة الأوقاف بتضرب مثل حقيقي في التبرع بأراضيها كانت الناس تبرعت لأمور كثيرة".

المصدر: فيتو + المصري اليوم

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