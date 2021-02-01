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منظمة الصحة العالمية: تونس والأراضي الفلسطينية ستحصل على لقاح "فايز - بيونتيك" هذا الشهر

أخبار العالم العربي

منظمة الصحة العالمية: تونس والأراضي الفلسطينية ستحصل على لقاح
Reuters
منظمة الصحة العالمية
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قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الأراضي الفلسطينية وتونس ستستفيد من الدفعة الأولى من لقاحات كورونا التي توفرها مبادرة "كوفاكس".

وأضاف ريك برينان مدير عمليات الطواريء بمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أن الدول الأكثر فقرا في الشرق الأوسط تواجه فجوة كبيرة في ما يتعلق بتوفير التطعيم مبكرا.

وصرح بأنه من المتوقع أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 37 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه "فايزر" و"بيونتيك"، بدءا من منتصف فبراير عبر مبادرة "كوفاكس".

وتابع قائلا: "في حين من المقرر أن تحصل تونس على 93600 جرعة".

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في يوم السبت اختيار تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة "كوفاكس".

المصدر: وكالات

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