السودان: نحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا ولن نفرط في شبر من أراضينا

أكد مجلس السيادة السوداني حرصه على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وشدد في الوقت نفسه على عدم التفريط في شبر من الأراضي السودانية.

ونقلت صفحة مجلس السيادة على موقع "فيسبوك" عن عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا قوله إن "السودان حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة".

وأضاف خلال لقائه ظهر اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم، أن "الحدود تم ترسيمها، والسودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية".

وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه بالحل السلمي، وأكد أن "السودان لن يفرط في شبر من أراضيه".

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ 1995، وأعلن لاحقا أنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.

⭕ عضو السيادي الفريق الركن العطا : القوات المسلحة انحازت بكل مكوناتها لجانب الشعب في سعيه للتغيير جيبوتي ١-٢-٢٠٢١م ... Publiée par ‎مجلس السيادة الإنتقالي - السودان‎ sur Lundi 1 février 2021

المصدر: RT