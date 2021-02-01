مقتل 9 أشخاص في هجوم على فندق بالصومال

قتل 9 أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية، أمس الأحد، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة الذي أشار إلى أن قوات الأمن أنهت الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "الشباب".

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وانفجرت سيارة ملغومة مساء الأحد تبعها إطلاق نار بين مسلحي الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة وقوات الأمن في فندق أفريك، واستمر القتال حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال صادق علي للصحفيين من مسرح الحادث وعبر "فيسبوك" "العملية انتهت الآن. قتل 9 بينهم 4 مهاجمين وأصيب أكثر من 10 مدنيين".

المصدر: رويترز