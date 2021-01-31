عبيدات: استئناف تزويد الأردن بلقاح "فايزر" منتصف الشهر المقبل - فيديو

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن شركة "فايزر" ستستأنف توفير لقاحها المضاد لكورونا المستجد للأردن اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، وأن عدد المتلقين للتطعيم بلغ 40 ألف شخص.

وقال عبيدات خلال مؤتمر صحفي: "هناك مفاوضات جادة وأخبار جيدة في ما يتعلق بالمطعوم الصيني (سينوفارم)، وخلال الأيام القليلة القادمة نتمنى أن يتوفر عدد كبير من هذه اللقاحات، لكن ننتظر الإجابة النهاية على هذا الملف".

وأشار إلى أن ائتلاف "كوفاكس" سيوفر للأردن كمية من جرعات اللقاح خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، مؤكدا أن "موضوع توفير اللقاح في المملكة يسير بشكل جيد".

وتابع: "عند توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات سيزيد عدد مراكز التطعيم، واستعمال صالات كبرى وتزويدها بفرق التطعيم".

المصدر: "قناة المملكة "