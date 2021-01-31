سلطان عمان يمنح السفير السعودي وسام النعمان

منح السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي، وسام النعمان من الدرجة الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن منح الوسام جاء تقديرا لجهود السفير السعودي، الذي انتهت فترة عمله بالسلطنة، "في خدمة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين".

وقام بتسليم الوسام وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، خلال استقباله اليوم الأحد بمكتبه السفير الثقفي.

المصدر: واس