حركة "فتح": كافة ملفات قطاع غزة تم حلها

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن المشاكل المتعلقة بقطاع غزة وسكانه انتهت، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر قرارات خلال أيام بحل كافة المشاكل.

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وأوضح الأحمد، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الأحد، أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات غزة المكونة من 3 أعضاء من اللجنة المركزية والتي حضر أحد أعضائها جميع الاجتماعات في قطاع غزة منذ الخميس، تتابع كافة الملفات مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء.

وأشار إلى أن "مسألة حل قضايا التقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم، وتفريغات 2005، والمتقاعدين والعديد من القضايا، ستحل خلال أيام، وستعود الأمور كما كانت في السابق".

وفي شأن الاجتماع المرتقب في القاهرة، قال الأحمد إن الاجتماع هدفه الأساسي كيفية إنجاح الانتخابات وفق المرسوم الذي صدر، ووفق القوانين المعمول بها، وعدم وضع عراقيل أو عقبات أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات.

وشدد على أنه "ستكون هناك حكومة جديدة تعكس نتائج الانتخابات، بالعودة للسلطة الواحدة بالقانون الواحد، والحكومة تتابع تنفيذ كل قضايا إدارة البلد في غزة والضفة والقدس".

المصدر: معا