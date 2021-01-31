نائب مصري يناشد الملك سلمان وولي عهده العفو عن محكوم بالإعدام

وجه النائب والكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري رسالة استغاثة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان طلب فيها العفو عن مواطن مصري محكوم بالإعدام في السعودية.

وقال بكري في تغريدة عبر "تويتر": "إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، صرخة من كل مصري، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبو القاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها".

الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ، صرخة من كل مصري ، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبوالقاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها ، نطلب العفو — مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2021

وأضاف: "نطلب العفو رحمة به وبأسرته، إن ثقتنا كبيرة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإعادة التحقيق في القضيه ووقف قرار الإعدام".

رحمة به وبأسرته ، إن ثقتنا كبيره في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإعادة التحقيق في القضيه ووقف قرار الإعدام — مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2021

واتهم أبو القاسم بتهريب مخدرات للسعودية، فيما ترجح مصادر متفرقة أن تجار مخدرات دسوها له في معدات كان استوردها من مصر للسعودية دون علمه بذلك.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية