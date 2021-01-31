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نائب مصري يناشد الملك سلمان وولي عهده العفو عن محكوم بالإعدام

أخبار العالم العربي

نائب مصري يناشد الملك سلمان وولي عهده العفو عن محكوم بالإعدام
Reuters
مصر
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وجه النائب والكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري رسالة استغاثة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان طلب فيها العفو عن مواطن مصري محكوم بالإعدام في السعودية.

وقال بكري في تغريدة عبر "تويتر": "إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، صرخة من كل مصري، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبو القاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها".

وأضاف: "نطلب العفو رحمة به وبأسرته، إن ثقتنا كبيرة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإعادة التحقيق في القضيه ووقف قرار الإعدام".

واتهم أبو القاسم بتهريب مخدرات للسعودية، فيما ترجح مصادر متفرقة أن تجار مخدرات دسوها له في معدات كان استوردها من مصر للسعودية دون علمه بذلك.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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