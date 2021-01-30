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الأمم المتحدة تعلن قائمة مرشحين لإدارة الحكومة الانتقالية الليبية

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الأمم المتحدة تعلن قائمة مرشحين لإدارة الحكومة الانتقالية الليبية
Reuters Lucas Jackson
الأمم المتحدة
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أعلنت الأمم المتحدة عن موافقة الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية 2021.

وسيصوت المشاركون في محادثات السلام بسويسرا الخمسة والسبعون وهم شخصيات إقليمية وقبلية وممثلون عن فصائل سياسية، خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس للوزراء.

وسيختاروا من بين 24 مرشحا ثلاثة لمناصب المجلس الرئاسي، بينما يتنافس 21 شخصا على منصب رئيس الوزراء، وفقا للقائمة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق.

المصدر: رويترز

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