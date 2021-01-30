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اليمن.. مقتل شخصين وإصابة 60 بانفجار خزاني غاز

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اليمن.. مقتل شخصين وإصابة 60 بانفجار خزاني غاز
RT
اليمن.. مقتل اثنين وإصابة 60 في انفجار خزاني غاز بمحافظة البيضاء
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أفاد مراسل RT في اليمن مساء يوم السبت بأن شخصين قتلا وأصيب 60 آخرون حالة عدد منهم حرجة إثر انفجار خزاني غاز بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة إن حريقا اندلع في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة عزة وسط مدينة البيضاء مركز المحافظة، امتد إلى صهريج في المحطة ما أدى إلى انفجاره.

وذكر المصدر أن عددا من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء بحالة حرجة.

وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل المجاورة، وأدى لاحتراق سيارات بالموقع.

وأفاد الدفاع المدني بأضرار في المحلات والمنازل المجاوره وتسجيل نحو عشرين مصابا حالتهم حرجة جراء الانفجار.

المصدر: RT

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