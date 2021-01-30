اليمن.. مقتل شخصين وإصابة 60 بانفجار خزاني غاز

أفاد مراسل RT في اليمن مساء يوم السبت بأن شخصين قتلا وأصيب 60 آخرون حالة عدد منهم حرجة إثر انفجار خزاني غاز بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة إن حريقا اندلع في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة عزة وسط مدينة البيضاء مركز المحافظة، امتد إلى صهريج في المحطة ما أدى إلى انفجاره.

وذكر المصدر أن عددا من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء بحالة حرجة.

وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل المجاورة، وأدى لاحتراق سيارات بالموقع.

وأفاد الدفاع المدني بأضرار في المحلات والمنازل المجاوره وتسجيل نحو عشرين مصابا حالتهم حرجة جراء الانفجار.

عاجل:

إنفجار محطة غاز بمنطقة عزة في محافظة #البيضاء وسط #اليمن، ومصادر تؤكد سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بين قتيل وجريح.#اليمن_الجمهوريpic.twitter.com/ScqPHZRwlk — اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) January 30, 2021

انا لله وانا اليه راجعون اللهم احفظ أهلنا واخواننا في محافظة البيضاء

انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الشهداء وشف الله الجراح pic.twitter.com/SOIcU9EmFN — خالد ابن اليمن ↩️مارب 🇾🇪 (@05_0r) January 30, 2021

لحظة الانفجار الثاني في محطة الغاز

محافظة #البيضاء

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/MmhNRdu0TL — ابو نهم صالح العسولي (@S_Al_Asouli) January 30, 2021

المصدر: RT