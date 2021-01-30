من "جيفارا العرب" إلى أحمد أبو الغيط .. الأمناء العامون للجامعة العربية

أعادت مصر اليوم السبت، ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، بعدما شغل هذا المنصب على مدى 5 سنوات.

تاريخيا لطالما تولى مصريون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومقرها القاهرة، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب لمدة 11 عاما في فترة اعتبرت فيها مصر خارجة عن ما يسمى "الإجماع العربي"، إذ وقعت منفردة معاهدة "كامب ديفيد" مع اسرائيل وهو ما أغضب الدول العربية التي جمدت عضوية مصر، ونقلت مقر الجامعة إلى تونس.

وفيما يلي تسلسل الأمناء العامين للجامعة العربية:

عبد الرحمن عزام 1945 - 1952. (مصر)



يسمى عزام "جيفارا العرب"، لأنه شارك في حروب عدة، فقد حارب ضد الصرب في صفوف العثمانيين، وحارب الإنجليز مع أحمد الشريف السنوسي، وأنشأ الجيش المرابط خلال الحرب العالمية الثانية وساهم في صنع أول جمهورية في العالم العربي وهي الجمهورية الطرابلسية.

يحمل عزام الجنسية البريطانية، وكان من أول الداعين لفكرة إنشاء اتحاد عربي يضم جميع الشعوب العربية، والذي تمخض عنه إنشاء الجامعة العربية.

عبد الخالق حسونة 1952 - 1972(مصر)



هو ثاني أمين عام لجامعة الدول العربية. ولد بمدينة القاهرة ووالده شيخ الأزهر حسونة النواوي، تلقى تعليمه في جامعة كامبردج بإنجلترا، وكان عضوا في أول بعثة للسلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية المصرية.

محمود رياض 1972 - 1979(مصر)

محمود رياض عسكري مصري، عمل سفيرا لمصر في دمشق عام 1955، واشترك مع الوفد المصري في توقيع الوحدة مع سوريا عام 1958.

عمل مستشارا للرئيس جمال عبد الناصر وللرئيس أنور السادات، عين مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة عام 1962، وشغل منصب وزير الخارجية المصرية من عام 1964-1972.

الشاذلي القليبي 1979 - 1990(تونس)



شغل القليبي منصب الأمين العام للجامعة العربية عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد، استقال في العام 1990 -1991 قبيل حرب الخليج الثانية احتجاجا على التدخل الأجنبي في شؤون العراق.

ومن أبرز الأحداث في عهده تكوين لجان لتنقية الأجواء العربية، بحث الوضع في القرن الإفريقي وجنوب إفريقيا، دعم التعاون العربي الإفريقي، إدانة الإرهاب الدولي وفي مقدمته الإرهاب اليهودي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها، السعي لتحقيق الأمن القومي العربي، المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، المقاطعة العربية لإسرائيل، ودعم الانتفاضة الفلسطينية، الترحيب بقيام الجمهورية اليمنية، والهجرة اليهودية إلى فلسطين وخطرها على الأمن القومي العربي.

أحمد عصمت عبد المجيد 1991 - 2001(مصر)



دبلوماسي مصري، شغل منصب وزير خارجية مصر بين عامي 1984 و1991، ثم شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة 10 سنوات.

عمرو موسى 2001 - 2011(مصر)



وزير الخارجية المصري السابق وقد ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، لكنه جاء في الترتيب الخامس.

طور عمرو موسى أداء الجامعة العربية لتلعب دورا على الإقليمي حيث قاد عددا من المبادرات لإقامة السلام والصلح بين العراق والكويت.

أنشأت الجامعة العربية في فترة عمرو موسى البرلمان العربي، صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

شهدت فترته أحداثا كبيرة أشهرها: الغزو الأمريكي للعراق والحصار الإسرائيلي على غزة، وقد قام موسى بزيارة لقطاع غزة كانت الأولى عربيا للتفاوض مع حركتي فتح وحماس وللمطالبة بكسر هذا الحصار.

نبيل العربي 2011 -2016(مصر)

تولى المنصب عام 2011 بعدما سحبت مصر مرشحها مصطفى الفقي كما سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن بن حمد العطية لصالحه، وبقي في المنصب لغاية العام 2016.

وكان العربي شغل قبيل توله الأمانة العامة للجامعة العربية منصب وزير الخارجية المصرية في حكومة عصام شريف.

وفي العام 2016 اختير أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

المصدر: RT