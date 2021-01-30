الجيش اللبناني يعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية أحداث طرابلس

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف 5 أشخاص، بينهم سوري، يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب والشغب وإضرام النار في مبنى بلدية طرابلس شمال لبنان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

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وشددت قيادة الجيش في بيان، على أن الوحدات العسكرية لا تألوا جهدا في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية.

وأكدت قيادة الجيش احترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، محذرة المخلين بالأمن من أنه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

وشهدت مدينة طرابلس أسبوعا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة تخللها أعمال شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وإحراق مبنى بلدية طرابلس، وهو مبنى أثري في المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية