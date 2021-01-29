الجيش اليمني يعلن تصفية 7 حوثيين في صعدة
AFP ABDULLAH AL-QADRY
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أعلنت قوات حرس الحدود اليمنية القضاء على ما لا يقل عن 7 من مسلحي جماعة الحوثي، وتدمير آلياتهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال قائد استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قام بها مسلحون حوثيون على ميسرة التباب السود، "في عملية تعتبر الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة".
وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للحوثيين بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي صعدة.
المصدر: "سبأ"