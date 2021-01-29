فيصل بن فرحان: نحن على ثقة بأننا سنتغلب على التحديات مع شركائنا
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ستتحاور مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول التحديات، ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي.
وقال، خلال مشاركته في جلسة منتدى "دافوس" الاقتصادي المنعقد افتراضيا تحت عنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية": "نحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معا.. أن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وبشأن التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق "بيان العلا"، أشار إلى أن "الرياض تدرك جيدا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي"، مشددا على أن "جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل معا للتغلب عليها".
وأكد بن فرحان على "أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها تغير المناخ، وتلك التي تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم".
المصدر: وكالات