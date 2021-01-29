 
مباشر
عاجل
بوتين يوقع قانون التصديق على اتفاق تمديد معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة

مصر.. القبض على مفتعل حريق القاهرة

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على مفتعل حريق القاهرة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnxn

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية بالقاهرة.

إقرأ المزيد
اندلاع حريق هائل وسط القاهرة (فيديو)
اندلاع حريق هائل وسط القاهرة (فيديو)

وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراءه "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا