الخارجية الروسية: مكالمة هاتفية بين بوغدانوف وأبو مرزوق

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، تحدث هاتفيا مع موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.

وأضافت الوزرة، في بيان لوسائل الإعلام، أن الاتصال الهاتفي بين مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا بوغدانوف، والسيد أبو مرزوق، تم بمبادرة من الجانب الفلسطيني، في يوم 29 يناير.

وخلال الحديث، ناقش الجانبان، الوضع المترتب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في سياق الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة.

وخلال ذلك، جدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي، الداعم لضرورة التخطي العاجل للانقسام بين الفلسطينيين، كشرط ضروري، لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية