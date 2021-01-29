مصدر ليبي يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت

صرح أحد المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد عن إقليم برقة بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توجهوا إلى تونس لبدء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة.

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وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال علي محمود بوخير الله المرشح عن إقليم برقة لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد: "أعضاء الملتقى السياسي الليبي 75 شخصية ليبية يتوجهون الآن إلى تونس"، لافتا في هذا الشأن إلى أنه لا يعلم ما "إذ سيكون التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة في تونس أو جنيف".

وأوضح بوخيرالله أن "البعثة الأممية حتى الآن لم تعلن رسميا عن موعد عقد الجلسة الرسمية للتصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة ونحن ننتظر إعلانها رسميا".

وبين المرشح من إقليم برقة لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي المقبل في هذا الصدد أن "الشخصيات الليبية من إقليم برقة الذين تقدموا بملفاتهم للترشح رسميا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي هم 5 شخصيات من إقليم برقة، وربما ستكون هناك زيادة لان الوقت ما زال مفتوحا للترشح حتى منتصف الليل".

وذكر بوخيرالله أن المرشحين لتولي هذا المنصب من برقة هم "الدكتور على خيرالله دبلوماسي سابق وسفير ليبيا السابق لدى سويسرا ورئيس مجلس النواب الليبي الحالي المستشار عقيلة صالح، وكذلك محمد البرغثي سفير ليبيا لدى الأردن حاليا، ومصطفى دلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالإضافة إلى شريف الوافي، السياسي وعضو المؤتمر العام الوطني سابقا".

وبشأن الكيفية التي ستجري بها عملية التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، أشار إلى أن "عملية التصويت ستبدأ على مرحلتين، المرحلة الاولى هي أن يتحصل أي مترشح على 6 أصوات من إقليم برقة و8 اصوات من إقليم طرابلس و3 اصوات من إقليم فزان، إذ تحصل كل مترشح على عدد 17 صوت يستطيع أن يتقدم بقائمته إلى الملتقى السياسي الـ 75 شخصية وهي عبارة عن قوائم سيكون بها رئيس ونائبين ورئيس وزراء".

وأعرب المرشح من إقليم برقة لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد عن تفاؤله هذه المرة بأن الأمور ستسري على أحسن ما يرام.

المصدر: سبوتنيك