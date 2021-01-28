موسكو: لدى الليبيين فرصة للسلام لأول مرة منذ العدوان الغربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأنه ظهرت لدى الليبيين فرصة حقيقية للسلام، وذلك لأول مرة منذ العدوان الغربي المدمر على بلادهم.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إن "روسيا تدعو دائما لتسوية الأزمة الليبية بطرق سياسية ودبلوماسية. ونود الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ العدوان الغربي المدمر على ليبيا، الذي تحل ذكراه السنوية العاشرة هذا العام، ظهرت لدى الليبيين فرصة حقيقية لتحقيق السلام".

وتابع: "نحن على قناعة بأنه ينبغي على جميع اللاعبين الدوليين الذين لهم تأثير على مختلف القوى الليبية، أن يحثوها على التعامل البناء بهدف إيجاد حلول وسط للمشاكل القائمة".

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وأضاف أن موسكو ترحب بـ"انتقال المواجهة المسلحة إلى ساحة المفاوضات"، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال هشا، حيث يتعثر تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر الماضي.

وقال: "ندعو كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتمسك بتعهداتها".

ورحب أيضا برفع الحصار عن الطرق والمطارات، مشيرا إلى أن ذلك "سيساهم في عودة الحياة الطبيعية لليبيين البسطاء وتقديم المساعدات الإنسانية".

المصدر: RT