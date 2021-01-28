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شركة إسرائيلية تتهم هاكرز مرتبطين بـ"حزب الله" باختراق 250 شبكة في دول مختلفة

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شركة إسرائيلية تتهم هاكرز مرتبطين بـ
Reuters Kacper Pempel
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أعلنت شركة إسرائيلية مختصة بالأمن السيبراني أن قراصنة يعتقد أنهم مرتبطون بـ"حزب الله" اللبناني اخترقوا 250 شبكة إلكترونية في مختلف دول العالم بعضها عربية.

وذكرت شركة Clearsky Cyber Security الإسرائيلية في أن مجموعة "الأرز اللبناني" التي تعد مرتبطة بـ"حزب الله" اخترقت شركات إلكترونية في كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات التي تعرضت لهجمات على أيدي هؤلاء الهاكرز تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى شركات تقدم خدمات استضافة الويب.

ورجحت الشركة أن المعلومات المتوفرة لديها لا تعكس بالكامل أنشطة الهاكرز، وخلصت إلى أن كثيرا من عمليات سرقة البيانات من تلك الشركات لم ترصد.

ولفتت إلى وجود مؤشرات قوية على وجود صلة بين "الأرز اللبناني" و"حزب الله".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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