نائب رئيس البرلمان العراقي يكشف تفاصيل "الهدايا" المستلمة من الكويت

كشف مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، تفاصيل "الهدايا" التي استلمها الوفد البرلماني العراقي خلال زيارته إلى الكويت قبل أيام.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أن "زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاءت استجابة للدعوة الرسمية من رئيس مجلس الأمة الكويتي، وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد نيابي عراقي الكويت وهي جزء من الأعراف الدبلوماسية المتبعة بين البلدان الشقيقة والمتجاورة".

وأضاف: "وجهت لنا دعوة لجلسة غير رسمية من قبل عراقيين مقيمين في دولة الكويت وشيوخ عشائر كويتيين تربطهم علاقات طيبة مع أبناء عمومتهم من أبناء العشائر العراقية، وبما أنها جلسة عشائرية وليست رسمية، فيعد تبادل الهدايا عرفا عربيا متأصلا لدى العشائر، والهدايا كانت عبارة عن عباءات الزي العربي".

وتابع، أن "ما يهمنا ويجب التركيز عليه هو تعزيز العلاقة بين بلدنا والدولة الجارة الكويت والتي يجب أن تكون بأفضل حالاتها وهي كذلك الآن، وما رأيناه أن هناك رغبة أخوية كبيرة من الجانب الكويتي في بدء صفحة علاقات بناءة ودعم تعاون ثنائي شامل مبني على الحوار الدائم وحسن الجيرة الحسنة".

وظهر قبل أيام مقطع فيديو يظهر فيه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي ومجموعة من أعضاء البرلمان العراقي، وهم يتسلمون هدايا في جلسة خلال زيارتهم إلى الكويت.

المصدر: RT