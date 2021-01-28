تونس..76 وفاة و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 76 وفاة و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 6446، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 202323.

وكانت الوزارة أعلنت في 23 يناير الحالي، عن تمديد حظر التجوال لمدة 3 أسابيع ومنع التجمعات والتظاهرات، مؤكدة خطورة الوضع الوبائي في البلاد.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المعلن عنها والالتزام بالبروتوكولات، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بها سيمرون بإجراءات أكثر شدة.

المصدر: "وزارة الصحة التونسية" + RT