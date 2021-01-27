الإمارات تعلق على تعليق إدارة بايدن صفقة مقاتلات "F-35"

أعلنت الإمارات، ردا على التقارير حول تعليق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، صفقة بيع مقاتلات "F-35"، أنها "توقعت مراجعة الفريق الجديد في البيت الأبيض للسياسات الأمريكية".

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وقال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، في بيان نشر مساء الأربعاء عبر حساب البعثة الدبلوماسية في "تويتر": "مرحبة بالجهود المشتركة الرامية إلى خفض حدة التوترات واستئناف الحوار في المنطقة، ستتعاون الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع إدارة بايدن حول نهج شامل نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف العتيبة: "مثلما جرى خلال الفترات السابقة لانتقال السلطة، توقعت الإمارات العربية المتحدة مراجعة للسياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. خاصة أن ملف F-35 أكبر بكثير من بيع معدات عسكرية لشريك".

وتابع: "على غرار الولايات المتحدة، يتيح (هذا الاتفاق) للإمارات العربية المتحدة الحفاظ على عامل رادع قوي لأي عدوان. كما يساعد ذلك، بالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديدين، في طمأنة الشركاء الإقليميين".

وأشار العتيبة إلى أن "هذا الأمر يمكن كذلك الإمارات العربية المتحدة من تحمل مزيد من عبء الأمن الجماعي في المنطقة، وتحرير أصول أمريكية لتركيزها على مواجهة تحديات عالمية أخرى، ما يمثل أولوية طويلة الأمد بالنسبة لكلا حزبي الولايات المتحدة".

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وأردف: "الإمارات العربية المتحدة قاتلت دائما إلى جانب الولايات المتحدة. وتعلمنا عبر مئات المهمات المشتركة والمشاركة في جهود 6 تحالفات بقيادة الولايات المتحدة، أن المفتاح للتنسيق العسكري يتمثل في التناسب العملياتي. مع نفس المعدات والتدريب، ستكون القوات الأمريكية والإماراتية أكثر فعالية في العمل المشترك في أي مكان وتوقيت يتطلب ذلك".

وأعلن مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق من الأربعاء، أن إدارة بايدن جمدت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وذكروا أن هذه الإجراءات تشمل تعليق بيع مقاتلات "F-35" للإمارات ضمن صفقة تم إبرامها في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: RT