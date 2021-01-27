 
مباشر

القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر زين العابدين بن علي إلى تونس

أخبار العالم العربي

القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر زين العابدين بن علي إلى تونس
Reuters AMMAR AWAD
علم فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnf8

رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده، بسبب وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة"، على حد تعبيره.

وقالت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس في جنوب فرنسا، إن "هناك خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز".

وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

واعتبرت محكمة الاستئناف الفرنسية أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

المصدر: "فرانس24"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا