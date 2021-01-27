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بلينكن: سنعيد النظر في قرار تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا لكي لا يمنع مساعدة الشعب اليمني

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بلينكن: سنعيد النظر في قرار تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا لكي لا يمنع مساعدة الشعب اليمني
Reuters CARLOS BARRIA
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أنه سيتم إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة الحوثيين تنظيما إرهابيا للتأكد من أنه لا يمنع مساعدة الشعب اليمني.

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وقال بلينكن للصحفيين في أول أيامه في منصب وزير الخارجية، إنه "من الأهمية بمكان حتى وسط الأزمة، أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن، الذي بأمس الحاجة إليها".

وأضاف أن إعادة النظر في قرار تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا ستهدف إلى ضمان إمكانية تقديم المساعدات إلى اليمن من قبل المنظمات الإنسانية الأمريكية والأجنبية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في وقت سابق من الشهر الجاري مع إصدار إعفاءات لمنظمات الإغاثة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار واشنطن، محذرة من عواقبه على الوضع الإنساني في اليمن.

المصدر: رويترز

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