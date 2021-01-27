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لبنان..76 وفاة و3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

لبنان..76 وفاة و3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
فيروس كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 76 وفاة و3906 إصابات بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 2553، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 285908.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرر في 21 يناير الحالي تمديد حالة الإقفال الشامل حتى الثامن من فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم 24 يناير.

وكان موقع "النهار.نت" أفاد في 24 يناير بأن الأسرة في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد أصبحت مشغولة بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى وجود نقص شديد في خزانات الأكسجين وأجهزة التنفس، والأطقم الطبية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

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