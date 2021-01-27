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سلطنة عمان.. اضطرابات في حملة التطعيم ضد كورونا بسبب تأخر في إمدادات لقاح "فايزر"

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سلطنة عمان.. اضطرابات في حملة التطعيم ضد كورونا بسبب تأخر في إمدادات لقاح
Reuters Paul Sancya
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اضطرت سلطنة عمان إلى إدخال تغييرات على خططها لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، بسبب اضطرابات في إمدادات اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء تأجيل موعد إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح إلى من تلقوا الجرعة الأولى بسبب تأخر الشركة المصنعة في توريد الجرعات المتفق عليها إلى السلطنة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التأخير يطال جميع الدول المتعاقدة مع "فايزر" و"بيونتيك"، بسبب خطط توسيع خطوط إنتاج اللقاح على خلفية زيادة الطلب عليه.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التأجيل لن يؤثر على الفاعلية المرجوة للقاح وفقا لبيانات المصادر العلمية والمنظمات الدولية.

المصدر: RT

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