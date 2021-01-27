السلطات العمانية تحظر الفعاليات الجماعية على خلفية تفشي كورونا

قررت السلطات الصحية في سلطنة عمان اليوم الأربعاء تشديد القيود المفروضة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس التاجي قررت حظر إقامة المناسبات الجماعية مهما كانت، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر.

كما قررت اللجنة تأجيل التوسع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الحكومية وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، بالإضافة إلى تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.

وأصدرت اللجنة توصيات إلى المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر والحد من السفر في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وسجلت في عمان حتى اليوم، حسب البيانات الرسمية، 133374 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 1525 حالة وفاة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + RT