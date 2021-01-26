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الأمم المتحدة: القلق من التجارة مع اليمن قائم رغم سماح واشنطن للحوثيين بإبرام صفقات

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: القلق من التجارة مع اليمن قائم رغم سماح واشنطن للحوثيين بإبرام صفقات
AFP Angela Weiss
شعار الولايات المتحدة
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "القلق من التجارة مع اليمن قائم رغم قرار الولايات المتحدة بالسماح للحوثيين بإبرام صفقات".

وقال دوجاريك في تصريح له: "المنظمة الدولية ما زالت تلمس قلقا من أن شركات تعتزم إلغاء أو تعليق أعمال مع اليمن، رغم قرار الولايات المتحدة السماح بكل الصفقات مع الحوثيين، نظرا لأن هذه الخطوة لا تبدد الشكوك العميقة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت أمس الاثنين على كل الصفقات التي تتضمن تعاملات مع حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن خلال الشهر المقبل، مع مراجعتها قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف الحركة تنظيما إرهابيا.

المصدر: "رويترز"

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