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القاهرة ترد على "تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية"

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القاهرة ترد على
Reuters
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علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على انتقادات مجلس النواب المصري للولايات المتحدة، واتهامها بأنها "تتدخل في شؤون مصر تحت ذرائع حقوق الإنسان".

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وقال الوزير المصري خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها".

وأكد شكري أن القاهرة تتصدى "لأي محاولات للتدخل وهناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان".

وأكد أن "مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان". 

وتابع: "الموضوع لا نهاية له وهو موضوع متطور وهي حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وتعتمد على قيم المجتمع وتفاعلاته".

المصدر: "مصراوي"

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