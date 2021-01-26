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وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمنع هدم عيادة زنوتا

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمنع هدم عيادة زنوتا
Reuters
مي الكيلة
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ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لمنع السلطات الإسرائيلية من هدم العيادة الصحية التابعة للوزارة في قرية زنوتا بجنوب الخليل.

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وقالت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه العيادة التي أخطرت القوات الإسرائيلية بهدمها، تخدم جميع المواطنين في القرية، الذين باتوا مهددين بالتشريد وفقدان أماكن سكنهم، والذين شملتهم إخطارات الهدم.

وتابعت الوزيرة أن هذه الإجراءات مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية، ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل وحماية القانون الدولي.

المصدر: RT

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