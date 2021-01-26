الحكومة العراقية: مخيم الهول أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية

أكد كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة العراقية، أن مخيم "الهول" في سوريا أصبح أرضا خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية، فيما أشار إلى ضرورة وضع الحلول له.

وقال في تصريح صحفي الاثنين، إن "مخيم الهول أصبح من ضحايا عصابات داعش، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية، وهناك ضرورة لوضع حلول فورية له، باعتباره قنبلة موقوتة".

وأضاف، أن "احتمال عودة نازحي الهول الى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم، بسبب خطورتهم".

وفي الثالث من يناير الحالي أفاد نشطاء عراقيون بمقتل لاجئة عراقية في مخيم "الهول" السوري.

وفي الثاني من ديسمبر الماضي قتل لاجئ عراقي برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا "داعش" في مخيم "الهول" الواقع جنوب شرقي الحسكة في سوريا، بمسدس كاتم للصوت أمام خيمته في القسم الثالث من المخيم.

ومخيم "الهول" للاجئين هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين، ويقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة بشمال سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

المصدر: "واع" + RT