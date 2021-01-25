وزير داخلية مصري أسبق يكشف سبب اتصال مرسي به وقت رئاسته للدولة

اتهم محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية المصري الأسبق جماعة "الإخوان المسلمين" بالتخطيط لاحتلال وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مؤكدا أنه منعهم من ذلك لـ3 أيام متواصلة.

وقال في حديثه مع قناة "صدى البلد" إن "(الإخوان المسلمين) خططوا أيضا لاقتحام قسم مدينة نصر بعد أن رفض المأمور طلب زيارة قدمه أحد أفراد الجماعة"، مضيفا أنه "عقب رفض المأمور تم اقتحام القسم من الإخوان والاعتداء على ضباط القسم".

ولفت إلى أنه تلقى اتصالا من الرئيس محمد مرسى وقتها قال له فيه: "حوّل ضباط القسم للتحقيق"، مؤكدا أنه رفض طلب مرسي وحوّل الأمر إلى النيابة عوضا عن ذلك.

وأكد الوزير السابق أن "الإخوان المسلمين" كانوا يريدون سحب جهاز أمن الدولة من الداخلية ليكون تابعا لمجلس الوزراء، لكنه "وقف ضد هذا المخطط".

المصدر: "صدى البلد"