تركيا تحاكم 14 عراقيا وسوريا بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، إحالة السلطات التركية 14 عراقيا وسوريا إلى المحكمة بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية صامصون شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، نفذت الجمعة، حملات دهم متزامنة لعدد من الأماكن، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم داعش".

وأضافت، أن "حملات الدهم أسفرت عن توقيف 14 شخصا، أربعة سوريين، و10 عراقيين، على صلة بالتنظيم، بعد دهم 13 منزلا بشكل متزامن".

وتابعت: "تم نقل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة".

المصدر: "الأناضول"