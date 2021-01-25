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شبكة "الشرق": مسؤول عسكري سوداني رفيع زار منطقة حدودية بين السودان وإثيوبيا بعد القصف الإثيوبي

أخبار العالم العربي

شبكة
Reuters UMIT BEKTAS
عناصر من الجيش السوداني وأسلحة ومعدات عسكرية سودانية
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أعلنت شبكة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادر، عن زيارة رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول محمد عثمان الحسين، وعدد من القيادات العسكرية إلى المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

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وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار "الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية".

وأكدت الشبكة السعودية استنادا لمصادرها، أن القوات المسلحة السودانية في منطقة أبو طيور، تعرض أمس الأحد، لقصف من القوات الإثيوبية بقذائف، من دون تسجيل خسائر في الأرواح و العتاد.

ولفتت هذه المصادر إلى أن "القوات المسلحة السودانية تصدت للهجوم، وهي في كامل جاهزيتها لرد أي عدوان مرتقب".

المصدر: "الشرق" السعودية

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