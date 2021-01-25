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مصر.. تشييع جثمان الداعية عبلة الكحلاوي وسط حالة من الحزن الشديد (صور)

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مصر.. تشييع جثمان الداعية عبلة الكحلاوي وسط حالة من الحزن الشديد (صور)
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عبلة الكحلاوي
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شهدت مصر تشييع جثمان الداعية المشهورة، عبلة الكحلاوي، وسط حالات بكاء وإغماء عدد كبير من محبيها.

مصر.. تشييع جثمان الداعية عبلة الكحلاوي وسط حالة من الحزن الشديد (صور)
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ووصل جثمان عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عاما، إلى مسجد الباقيات الصالحات، بالهضبة الوسطى بالمقطم، وذلك لأداء صلاة الجنازة على الجثمان.

وسيطرت حالة من البكاء على أشقائها، وأحفادها وأقاربها ومحبيها، وسط حالة من الانهيار أصيب بها الكثيرون لوداعها.

مصر.. تشييع جثمان الداعية عبلة الكحلاوي وسط حالة من الحزن الشديد (صور)

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على عبلة الكحلاوي مرتين، مرة في مسجدها في المقطم، ومرة في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين.

مصر.. تشييع جثمان الداعية عبلة الكحلاوي وسط حالة من الحزن الشديد (صور)

المصدر: اليوم السابع

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