سلطان عمان يصدر 3 مراسيم عاجلة

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، 3 مراسيم سلطانية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، وإجراء مجموعة من الترقيات والتعيينات العسكرية.

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وبحسب المرسوم السلطاني المتعلق بإعادة تشكيل مجلس الدفاع، فقد أنيط بالمجلس اختصاص النظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

كما حدد المرسوم السلطاني تشكلية مجلس الدفاع بعضوية كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

كما نص المرسوم بترقية العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء وتعيينه قائدًا لقوة السلطان الخاصة وتعيين اللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 25, 2021

أما المرسوم السلطاني الثاني القاضي بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني فنص على اختصاص المجلس بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، على أن ينعقد المجلس برئاسة السلطان، القائد الأعلى، في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.

كما نص المرسوم على أن تعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.

ثلاثة مراسيم سلطانية سامية قضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع وقضى الثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني وقضى الثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية. pic.twitter.com/KaHGd0Mpd6 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 25, 2021

وحدد المرسوم تشكلية مجلس الأمن الوطني بعضوية كل من وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة. ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

كما أصدر سلطان عمان مرسوما بإجراء مجموعة من الترقيات والتعيينات العسكرية.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية