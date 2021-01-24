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منظمات إغاثية تدعو بايدن إلى إلغاء تصنيف الحوثيين "تنظيما إرهابيا"

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منظمات إغاثية تدعو بايدن إلى إلغاء تصنيف الحوثيين
Reuters /FW1F/Mike Collett-White
قوات حوثية في اليمن -أرشيف-
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حثت 22 منظمة إغاثية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على العودة عن تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "تنظيما إرهابيا"، محذرين من أن هذا التصنيف يهدد المساعدات للبلد الغارق في الحرب.

وقالت المنظمات، ومن بينها "أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين"، في بيان إن التصنيف جاء "في وقت تشكل فيه المجاعة تهديدا حقيقيا لبلد دمرته ست سنوات من الصراع، ويجب إلغاؤه على الفور".

وأضافت أن "أي تعطيل لعمليات الإغاثة والواردات التجارية من الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى سيعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر".

وكان أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية، تعهد الثلاثاء بـ"إعادة النظر فورا" في قرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

ويُتوقع أن يعرقل التصنيف الكثير من التعاملات مع الحوثيين بما في ذلك التحويلات المالية والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خشية التعرض لعقوبات أميركية.

وبينما رحبت السعودية والحكومة اليمنية بالقرار الأميركي، دعا نواب أميركيون بارزون إلى التراجع سريعا عن الخطوة، فيما حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من حصول مجاعة في حال جرى تطبيق القرار.

المصدر: "أ ف ب"

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