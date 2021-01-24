حركة "أنصار الله" اليمنية تتهم التحالف العربي بتنفيذ 13 غارة على صعدة ومأرب

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بأن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الحركة، في محافظات صعدة ومأرب في اليمن.

وأشارت القناة إلى أن طيران التحالف شن 9 غارات على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، توزعت بـ 8 غارات على مديرية كتاف شرقا، وغارة على مديرية شدا غربا، لافتة إلى أن التحالف استهدف منطقة شدا أيضا بقصف صاروخي ومدفعي.

وأشارت القناة إلى تنفيذ التحالف 4 غارات جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ثلاث منها على مديرية صرواح غربي المحافظة، فيما استهدفت غارة مديرية مدغل شمال غرب مأرب.

المصدر: "المسيرة"