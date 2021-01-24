ظريف: أحضان إيران مفتوحة للحوار والتعاون مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "أحضان" بلاده مفتوحة للحوار والتعاون مع الدول العربية في منطقة الخليج.

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وقال ظريف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الأحد: "إيران تؤمن بأن منطقة الخليج بحاجة إلى الحوار والتعاون وإنشاء طرق لبناء الثقة بين دولها، وأحضان إيران كانت ولا تزال مفتوحة على ذلك".

ويأتي هذا التصريح تأكيدا لما أعلنه ظريف في وقت سابق عن استعداد بلاده للحوار مع دول الجوار العربية في منطقة الخليج في ظل رحيل الرئيس الأمريكي السابق، الجهوري دونالد ترامب، وبدء ولاية سلفه، الديمقراطي جو بايدن، الذي شارك عام 2015 في التوصل إلى الاتفاق النووي مع طهران.

وشدد ظريف مؤخرا على أن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج استجابة للدعوات الصادرة عن كل من الكويت وقطر.

وقال في هذا السياق: "دول الخليج خسرت فرصة أربع سنوات للحوار مع إيران والآن ذهب ترامب وبقينا نحن ودول الخليج"، مضيفا: "على دول الخليج أن تدرك أنها باقية إلى جانب إيران والرؤساء الأمريكيون يتغيرون".

وتشهد العلاقات بين إيران من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى توترا مستمرا منذ سنوات عدة ازداد في فترة ولاية ترامب، الذي فرض سلسلة عقوبات موجعة على طهران وانسحب من الاتفاق النووي معها بترحيب من الدول العربية المذكورة.

المصدر: RT + وكالات