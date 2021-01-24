وزير الخارجية اليمني يبحث مع أبو الغيط تطورات الأوضاع في اليمن

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة العربية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير بن مبارك، خطوات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض، وكذلك استهداف مطار عدن الدولي خلال وصول الحكومة، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى المدنيين.

وأكد بن مبارك لأبو الغيط أن "نتائج التحقيقات التي توصلت لها اللجنة المكلفة بالتحقيق في جريمة استهداف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة، أثبتت بشكل قاطع أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هي من نفذت ذلك الهجوم"، موضحا أن الهدف من ذلك "زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأعرب وزير الخارجية اليمني عن تقديره لمواقف جامعة الدول العربية، "المساندة للحكومة الشرعية، والتي عبرت عنها في قرارات الجامعة والقمم العربية المتعاقبة وبيانات الأمين العام المؤيدة جميعها للشعب اليمني في كفاحه من أجل استعادة الدولة والمضي نحو تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في اليمن".

من جانبه جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إدانته "الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بغية إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة".

وأكد أبو الغيط دعمه وتضامنه الكامل للحكومة اليمنية "في المضي قدما من اجل اتفاق الرياض وبما يحقق الأمن والاستقرار والوصول إلى السلام الشامل في اليمن"، مؤكدا الاستعداد لمواصلة التعاون ومساندة اليمن في مجالات إعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار.

المصدر: "سبأ"