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المغرب يسجل 23 وفاة و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب يسجل 23 وفاة و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
الاغلاق العام في المغرب جراء فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 23 وفاة و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8128، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 465769.

وتسلم المغرب أمس الجمعة مليوني جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" للوقاية من كورونا ليصبح بذلك أول بلد أفريقي يحصل على شحنة كبيرة بما يكفي لبدء برنامج تطعيم مجاني على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن حملة التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل مستهدفة مرحلة أولية من العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة والمعلمين وكبار السن، في المناطق التي تشهد معدلات تفش أكبر للوباء.

المصدر: "رويترز"

 

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