الرئاسة العراقية تصادق على أحكام إعدام جديدة بالمئات

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، يوم السبت، مصادقة رئاسة الجمهورية على 340 حكم إعدام صدرت من المحاكم العراقية المختصة بقضايا إرهابية وجنائية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية، أن "الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".

وأضافت، أن "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل".

وتابعت، أن "الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية