الصحة اللبنانية: 4167 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، مساء السبت، عن تسجيل 52 وفاة و4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الاصابات منذ الـ21 من فبراير العام الماضي، وصل إلى 276587 حالة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2280.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر أول أمس تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى الثامن من فبراير القادم في إطار إجراءات التصدي لتفشى وباء كورونا.

المصدر: RT