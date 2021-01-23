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الحوثيون يعلنون المشاركة في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى

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الحوثيون يعلنون المشاركة في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى
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عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية
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أعلن عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، عن وصوله إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى.

وكتب في تغريدة: "وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة. نأمل آن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير أكبر عدد من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف".

يذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي، نفذت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثيين، ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بينهما قبل نحو ست سنوات.

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1056 أسيرا يمنيا، إضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى الحوثيين.

المصدر: RT

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