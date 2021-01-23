الحوثيون يعلنون المشاركة في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى

أعلن عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، عن وصوله إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى.

وكتب في تغريدة: "وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة. نأمل آن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير أكبر عدد من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف".

وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الٳردنية ( عمّان) للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الٲسرى برعاية الٲمم المتحدة.

نٲمل ٲن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير ٲكبر عدد من الٲسرى والمعتقلين من كل الٲطراف. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 23, 2021

يذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي، نفذت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثيين، ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بينهما قبل نحو ست سنوات.

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1056 أسيرا يمنيا، إضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى الحوثيين.

المصدر: RT