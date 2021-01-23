الحوثيون ينفون تنفيذهم عمليات ضد السعودية خلال آخر 24 ساعة بعد إعلان التحالف إحباط هجوم على الرياض

نفت جماعة الحوثيين اليمنية تنفيذها أي عمليات ضد السعودية اليوم السبت، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير "هدف جوي معاد" أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن الجماعة لم تنفذ أي عملية هجومية ضد دول التحالف خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولكن سريع شدد على أن تنفيذ مثل هذه العمليات يمثل "حقا طبيعيا ومشروعا" لجماعة "أنصار الله"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قوات الجماعة تعلن عن أي عملية تنفذها "بكل فخر وشرف واعتزاز".

تنبه القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال ال24 ساعة الماضية.

كما نؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار وأن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 23, 2021

وأفادت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق من اليوم بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته الجماعة الحوثية باتجاه الرياض.

المصدر: RT