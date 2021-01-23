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وزير الإعلام السوداني : لدينا وسائل للرد في حال فرض الأمر الواقع بسد النهضة

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وزير الإعلام السوداني : لدينا وسائل للرد في حال فرض الأمر الواقع بسد النهضة
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قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالحي، إن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة، وإن للسودان الوسائل التي يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع.

وأضاف الوزير، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريح لـ(السوداني) إن "السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة"، مشيرا إلى أن "لدى السودان الوسائل التي يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع".

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وحول الوساطة الإفريقية قال الوزير فيصل إن الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية، ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دور أكبر للخبراء، أو توسيع الوساطة لتشمل جهات أخرى.

وأردف قائلا "المفاوضات هي الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا، وإذا حصل أيّ ضرر فالسودان هو المتضرر، لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمي السودان".

وتابع: "حاليا لا توجد مفاوضات بشكل رسمي، نحن لا نريد التصعيد".

المصدر: السوداني

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