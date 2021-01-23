مصر: ضبط 14851 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

قالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم ضبط 14851 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة على 14731 شخصا.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 120 شخصا، لعدم سداد الغرامة المقررة.

وأشارت إلى أنه تم تحرير 599 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 188 قضية في مجال منع تداول "الأرجيلة"، بإجمالي مضبوطات 1002 أرجيلة.

المصدر: RT